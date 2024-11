Ilrestodelcarlino.it - La Convention Nazionale di Confabitare 2024

Il tema della rigenerazione urbana torna al centro del dibattito con ladi, dal titolo “Rigeneriamo. Quale futuro per le nostre città”, che si terrà il 29 novembre, dalle ore 14 alle 19, presso il Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency, via del Pilastro 2, Bologna. Questo importante incontro, aperto al pubblico, è organizzato per promuovere un confronto tra esperti e rappresentanti del settore tecnico, sociale e politico, con l’obiettivo di delineare un futuro sostenibile per il patrimonio abitativo e urbano italiano. Il programma della giornata prevede due tavole rotonde in cui saranno presenti politici, docenti universitari, rappresentanti istituzionali, tecnici e altri esperti del settore. La discussione si concentrerà sulla necessità di rigenerare il patrimonio edilizio italiano, caratterizzato da edifici spesso datati, inefficienti dal punto di vista energetico e poco sicuri.