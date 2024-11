Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico cerchio, ecco quando verranno pubblicate le recensioni

Ledi, attesissimo titolo di MachineGames,nella giornata del 5 dicembre 2024. Precisiamo che questa data coincide con l’inizio dell’Accesso Anticipato per i giocatori che hanno deciso di acquistare le edizioni speciali del gioco, mentre il lancio della versione standard (quindi anche su Xbox Game Pass) è in programma il 9 dicembre 2024 su PC e Xbox Series XS.Di conseguenza tra pochi giorni il pubblico potrà scoprire il parere della stampa specializzata sulla nuova opera di MachineGames, team di sviluppo di Bethesda noto ed apprezzato per la serie Wolfenstein. Ricordiamo chepromette di essere il progetto più ambizioso dello studio, proponendo un mix di azione, esplorazione e narrativa cinematografica in grado di esaltare quella che è senza dubbio l’essenza delle avventure del celeberrimo Indy.