Il governo approva il dl Giustizia in un Consiglio dei ministri lampo Salvini non si presenta | È a Milano per motivi famigliari

Leggi su Open.online

È iniziato con un’ora di ritardo rispetto alle 14 previste, è durato appena un quarto d’ora. Ildeidi oggi, 29 novembre, ha “ratificato” delle decisioni – evidentemente – già prese in materia die non solo. Non vi ha partecipato Matteo, rientrato aper «». Ed è stato anche l’ultimoa Palazzo Chigi al quale ha partecipato Raffaele Fitto: il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr a breve si dimetterà per assumere, dal primo dicembre, l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario alla Coesione. Giorgia Meloni lo ha ringraziato per il lavoro svolto, senza sciogliere alcuna riserva su chi potrebbe prendere il suo posto. Comunque, ilhato il decreto legge intitolato «Misure urgenti in materia di», la cui discussione era già stata rimandata due volte e che contiene una serie di interventi in tema cybersicurezza.