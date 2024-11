Sport.quotidiano.net - Hockey Serie A1. Roller vuole rifarsi ma con Bassano sarà dura

Ci sarebbe di mezzo, in caso di successo, l’aggancio a quota 13. Ma l’operazione non si presenta in discesa. Anche perché l’Ubroker, in arrivo domani a Biassono (ore 20.45, PalaRovagnati), è uscito dal turno numero otto un po’ ammaccato. L’Innocenti Costruzioni Follonica, infatti, ha espugnato la pista giallorossa per 2-1. Logico, quindi, che l’Club Monza TeamServiceCar debba temere anche la voglia di riscatto della formazione allenata da Alessandro Bertolucci, nella passata stagione vincitore dello scudetto col Forte dei Marmi. Ma pure Monza, in nona posizione a quota 10, non si lascia alle spalle una giornata esaltante. La compagine allenata da Ivan Jaquierz non è stata in grado di approfittare del momento di difficoltà del Giovinazzo, affrontato nel bel mezzo di una rivoluzione societaria.