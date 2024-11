Gaeta.it - Guselkumab: Una svolta nella trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali

Il recente congresso dell'Italian Group of Inflammatory Bowel Disease , che si è svolto a Riccione dal 28 al 30 novembre, ha posto l'attenzione sul, un inibitore dell'IL-23 che segna un significativo progressopersonalizzazione dei trattamenti per le. Olga Maria Nardone, gastroenterologa all'Università Federico II di Napoli, ha condiviso i risultati più recenti sull'uso di questo anticorpo monoclonale, il primo completamente umano progettato per affrontare la subunità p19 dell'IL-23.La flessibilità delnelLa caratteristica distintiva delè la sua flessibilità, che si traduce in opzioni di dosaggio e modalità di somministrazione. I pazienti possono scegliere tra l'iniezione sottocutanea o la somministrazione endovenosa, permettendo un avvicinamento albasato sulle specifiche esigenze cliniche di ciascun individuo.