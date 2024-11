Iltempo.it - Giuliacci “gela” tutti per l'Immacolata: maltempo, neve e virata invernale

Sarà un inizio di dicembre, che coincide anche con l'inizio dell'inverno meteorologico, caratterizzato da gelo e. A svelarlo è il colonnello Mario, in un articolo per il portale Meteo.it: “La prossima settimana una perturbazione, in transito tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, porteràsu gran parte del Paese, con freddo ea quote relativamente basse soprattutto al Nord. E un'altra, probabilmente più decisa, fase disembra probabile durante il fine settimana dell'. Intorno al 7-8 dicembre potrebbe davvero arrivare una vigorosa zampata dell'inverno, anche se le ultime proiezioni sembrano aver parzialmente ridimensionato l'evento”. L'esperto analizza nello specifico le previsioni del tempo per i giorni dell': “Ci sarà l'arrivo di un'intensa perturbazione nord-atlantica, accompagnata da correnti di aria fredda che porteranno l'ennesimo generale abbassamento delle temperature.