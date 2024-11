Lanazione.it - Franceschini e l’amore ai tempi di Matteotti. Squadrismo e leghe rosse in “Aqua e Tera”

Firenze, 29 novembre 2024 – ’’ (La Nave di Teseo) è il titolo dell’ultimo libro di Dario, presentato ieri pomeriggio alla Giunti Odeon, in piazza Strozzi, dall’ex ministro della Cultura, in dialogo con Dario Nardella e Adriano Sofri, con Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino Il Giorno e Luce!, a moderare l’incontro. Il politico e scrittore racconta una storia d’amore nella terra di Italo Balbo, Giacomoe don Giovanni Minzoni: Tina e Lucia si amano, ma in una città di provincia come Ferrara, negli anni Venti, tra campagne infestate di malaria e latifondi,fascista e, quelè uno scandalo inaccettabile.