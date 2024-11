Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, cosa c’è nel dossier segreto del Vaticano. Ombre oscure

Leggi su Thesocialpost.it

Ilsuesiste: lo conferma la Santa SedeScreenshotLa conferma dell’esistenza delsu, scomparsa nel giugno 1983, arriva direttamente dalla Santa Sede. A dichiararlo è stato Alessandro Diddi, promotore di giustizia, durante le recenti indagini. Questa rivelazione segue la notizia di una “ricostruzione storica” svolta dal, svelata dall’ex capo della gendarmeria, Domenico Giani, davanti alla commissione bicamerale d’inchiesta.Leggi anche: Femminicidio Lorena Quaranta, niente “stress da Covid”: confermato l’ergastolo per Antonio De PaceLa reazione di PietroPietro, fratello della giovane, ha commentato: “Facciamo finta che l’abbiano trovato solo ora e non fosse già in Segreteria di Stato dal 2012, ma va bene.