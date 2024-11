Romadailynews.it - Domiciliari per 37enne romano accusato di stalking, “Farò morire i tuoi genitori”.

Leggi su Romadailynews.it

Molestie, minacce, messaggi prima rivolti solo a lei, poi alle persone care della vittima. Avrebbe fatto di tutto pur di riprendersela, addirittura far uccidere idella ragazza che lo ha lasciato.“Ho ingaggiato un killer,uccidere i”, questo il messaggio inviato da Francesco Sarnieri alla ragazza, con tanto di screenshot dove veniva illustrato il pagamento, avvenuto tramite Bitcoin, per assoldare un killer sul Dark Web.L’uomo non accettava la fine della relazione, così a partire dall’estate 2023, iniziò a minacciarla e molestarla affinché la ex, 38enne, tornasse.Dati riscontri negativi dalla donna, iniziarono i post su Facebook denigratori contro di lei; gli appostamenti sotto casa, si presentava davanti casa senza che lui avvisasse.Con il passare del tempo, le molestie, minacce e gli atti persecutori diventarono sempre più violenti coinvolgendo anche le persone care della vittima.