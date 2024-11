Lanazione.it - Democrazia e nuove tecnologie. Consigli comunali in streaming. Solo 2 su 14 in tutta la Lunigiana

Partecipazione e trasparenza: parole chiave per gli enti locali e che insi scontrano con un certo ritardo nell’affrontare i processi di cambiamento della pubblica amministrazione. I 14 Comuni lunigianesi resistono gelosamente al tempo correndo a due velocità. Da una parte, la digitalizzazione accelerata dal Pnrr per rendere accessibili ai cittadini i propri servizi on line. Dall’altra, la latitanza perdurante sul fronte dell’accessibilità alle attività politico-istituzionali: ilo comunale, che rappresenta la massima istituzione politica di un ente locale, viene trasmesso in direttain soli 2 comuni su 14, a Fivizzano e Fosdinovo. "Il mio Comune fa iinalmeno da un paio d’anni e - dichiara il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - ultimamente abbiamo implementato il sistema di collegamento e trasmissione delle sedute".