Del Genio difende Kvara | Basta fake news ecco la verità

Il giornalista è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare chiarezza sulla situazione dell’attaccante georgiano. Arriva una difesa decisa per Khvichatskhelia. Il giornalista Paolo Del, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha voluto smentire alcune voci circolate sul talento georgiano nelle ultime settimane.“La storia che si dice in giro secondo cui non gioca bene da marzo scorso è una bufala e ve la siete bevuta”, ha dichiarato con fermezza Del. “Non si può criticaretskhelia per un colpo di testa sbagliato. Sulla questione degli 8 milioni di stipendio il punto non è se se li merita o meno, ma se ci sono top club disposti a darglieli”.L'articolo Del: “la” proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.