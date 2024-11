Decisione ufficiale Il Grande Fratello interviene dopo i fatti di Shaila delle ultime ore

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’accesa lite avvenuta nel corso della notte traGatta ed Helena Prestes ha suscitato molte reazioni tra il pubblico. E orail. La produzione del reality show di Canale 5 avrebbe già preso un provvedimento, unache sta già facendo discutere, soprattutto perché le opinioni dei telespettatori sulla lite sono discordanti. Molti si sono schierati dalla parte della brasiliana, vedendo in lei la vittima dell’aggressione, mentre altri ritengono che ad avere ragione sia l’ex velina che e invece sarebbe stata provocata. La furia diGatta contro Helena Prestes ha infiammato i social. Questa mattina non si parla d’altro. “Falsa, culetto peloso, vai da uno psicologo”. A scatenare la rabbia dell’ex velina di Striscia sarebbe stata la lettera che Helena ha scritto a Lorenzo Spolverati in occasione del suo compleanno.