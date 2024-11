Ilfattoquotidiano.it - “Danni ai cavi durante lavori sulle tubature del gas”: ecco perché i pos non funzionano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un intervento per l’installazione delledel gas ha provocato “gravi” aie alla rete del fornitore di dati di Worldline, la fintech che supporta i circuiti Nexi e Bancomat, mandando in tilt i servizi di pagamento digitali.È questo il problema “fisico” dietro il cattivo funzionamento dei pos – sia nei pagamenti che nei prelievi da sportello automatico – che sta limitando migliaia di esercizi commerciali e utenti da giovedì mattina. E al momento non si sa quando il sistema tornerà al suo pieno funzionamento, ha fatto sapere Nexi.A spiegare qual è stato l’intoppo è la stessa Worldline: “Si prevede che idi ripristino da parte del nostro fornitore inizieranno in giornata”, si è limitata a dire la società aggiungendo che nel frattempo “sta lavorando incessantemente all’individuazione di potenziali soluzioni per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura fisica”.