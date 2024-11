Ilrestodelcarlino.it - Cantieri, traffico, comunicazione del Comune: tutti i dubbi su Bologna

Trovo molto interessante la situazione a, senz'ombra dio assai democratica. L'Amministrazione comunale sta da tempo dando sfoggio della propria incapacità nel gestire la città e il territorio di. Daiche tolgono in maniera repentina parcheggi, già scarseggianti, alla gestione delle strade con scarsa manutenzione, esercizi tagliati fuori da transenne e strade chiuse, ilfuori controllo per chi opera all'interno della città ( corrieri, tecnici, manutentori, artigiani. ) o anche solo per chi la deve attraversare e non solo in auto ma anche dentro i mezzi pubblici. In questo quadro green di 30 km all'ora sta aumentando lo smog per la permanenza in auto di una città che è un ingorgo oramai statico, non da meno a breve salirà pure il prezzo dei mezzi pubblici, punto di forza dell'attuale amministrazione che vuole unasenza mezzi privati.