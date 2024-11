.com - Bosnia in gara a Sanremo Giovani 2024 con il brano Vengo dal Sud

supera il turno durante la terza puntata del talent Rai e conquista un posto con ildal Sud alla semifinale disupera il turno durante la terza puntata del talent Rai e conquista un posto con ildal Sud alla semifinale didel 10 dicembre in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio 2. Ilracconta l’esperienza di chi lascia le proprie radici per nuove opportunità, tra il desiderio di partire e il legame forte con la terra d’origine. Il testo fotografa le immagini, le tradizioni e il senso di comunità del Sud, che contrastano con la rinuncia di chi resta e la rabbia di chi parte. L’accento del Sud resta, come un veleno di nostalgia, e la metafora del ragno esprime il richiamo alle radici, mentre la musica mescola ritmi tradizionali, pop ed elettronica: un mix di sonorità che spaziano tra rap in dialetto napoletano e melodie italiane, con elementi EDM e alternative R’n’B.