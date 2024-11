Oasport.it - Biathlon, startlist staffetta a coppie Kontiolahti 2024: orario, pettorali, tv, streaming, italiani in gara

Domani, sabato 30 novembre, prenderà il via la stagione della Coppa del Mondo di-2025. Sulle nevi di(Finlandia), il massimo circuito internazionale comincerà e sarà interessante capire il livello generale delle varie squadre, in considerazione del fatto che saranno le staffette a monopolizzare la scena.A partire dalle 13:15, infatti, ci sarà la Single Mixed Relay. Uomo e donne si alterneranno, dovendo trovare il ritmo giusto sugli sci stretti e precisioni nelle sessioni di tiro a terra e in piedi. L’Italia si è vista costretta a cambiare la coppia originaria. Era previsto, infatti, che Lukas Hofer e Rebecca Passler competessero insieme, ma non sarà così.La ventitreenne altoatesina del Centro Sortivo Carabinieri è rimasta vittima, infatti, di un attacco influenzale e non verrà sostituita, almeno nelle prime due giornate di competizioni.