All-Star Franz

L’infortunio a Paolo Banchero non sarebbe potuto arrivare in un momento peggiore per gli Orlando Magic. Avevamo appena finito di esaltarci per la sua prestazione da 50 punti realizzata contro gli Indiana Pacers e a scaldare le nostre takes più ardite per cominciare a descrivere il suo definitivo salto di qualità, che alla quinta partita stagionale è arrivato un infortunio tremendamente fastidioso: rottura del muscolo obliquo, tempi di rivalutazione di 4-6 settimane e poi si vedrà.I Magic erano alla prima di cinque gare consecutive in trasferta, in un viaggio che in otto giorni li avrebbe portati da Chicago a Cleveland fino a tornare a Indianapolis passando per un terribile back-to-back tra Dallas e Oklahoma City. Le hanno perse tutte e cinque, e in due partite non sono riusciti neanche a segnare 90 punti.