Youth League i risultati e la classifica Inter Primavera in vetta!

L'Inter Primavera non sa perdere in UEFA Youth League in questa stagione: altra vittoria in rimonta contro il Lipsia con il risultato di 3-2. Di seguito tutti i risultati e la classifica dopo la quinta e penultima giornata della competizione europea.

QUINTA GIORNATA – Meglio di così non poteva andare il percorso europeo dell'Inter Primavera, che anche martedì pomeriggio ha battuto il Lipsia al Konami Youth Development Centre con il risultato di 3-2. I nerazzurri hanno rimontato il momentaneo svantaggio maturato ad inizio match e hanno conquistato il quinto successo in fila in UEFA Youth League. 15 punti e primo posto nella classifica generale, di seguito risultati e graduatoria.

Youth League, i risultati della quinta giornata

Slovan Bratislava-Milan 2-3
Sparta Praga-Atletico Madrid 1-2
Sporting Lisbona-Arsenal 3-0
Young Boys-Atalanta 2-4
Bayer Leverkusen-Salisburgo 0-1
Inter-Lipsia 3-2
Manchester City-Feyenoord 6-1
Bayern Monaco-PSG 2-5
Barcellona-Brest 2-0
Stella Rossa-Stoccarda 1-1
PSV-Shaktar Donetsk 1-1
Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-0
Celtic-Club Brugge 0-0
Aston Villa-Juventus 0-2
Sturm Graz-Girona 0-0
Bologna-Lille 2-2
Monaco-Benfica 1-0
Liverpool-Real Madrid 0-1

La classifica generale

Inter 15
Sporting Lisbona 13
Salisburgo 13
Atalanta 12
Barcellona 12
Stoccarda 10
Juventus 10
Shakhtar Donetsk 10
Manchester City 9
Girona 9
Celtic 9
Real Madrid 9
Borussia Dortmund 8
Atletico Madrid 8
Sturm Graz 8
Benfica 8
Monaco 8
PSG 7
Lille 7
Liverpool 7
Bayer Leverkusen 7
Bayern Monaco 7
Aston Villa 6
Dinamo Zagabria 5
Milan 5
PSV 3
Young Boys 3
Club Brugge 3
Lipsia 3
Arsenal 3
Bologna 2
Slovan Bratislava 2
Stella Rossa 2
Brest 2
Sparta Praga 1
Feyenoord 1