Viterbo, pensionato investito e ucciso a Vetralla: caccia al pirata della strada

alche haunin provincia di. La vittima di 78 anni è stata travolta mentre camminava nel pomeriggio di ieri 27 novembre sul ciglioda un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Inutili i tentativi di soccorso per l’uomo morto dopo l’incidente.Sono in corso le indagini per cercare di individuare l’automobilista attraverso le testimonianze delle persone che si trovavano in zona al momento dell’incidente. Al vaglio degli inquirenti anche i filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona.alL’incidentele è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione il 78enne stava camminando sul ciglioquando è stato