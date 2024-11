Unlimitednews.it - Violata la tregua in Libano, scambio di accuse Israele-Hezbollah

ROMA (ITALPRESS) –ditrasulla responsabilità della violazione dellain corso nel sud del. I bombardamenti israeliani hanno colpito 3 città e il partito sciita accusa l’esercito israeliano di aver attaccato i rimpatriati. Quest’ultimo afferma di aver monitorato l’arrivo dei sospetti in diverse zone del sud del. I libanesi continuano a tornare alle loro case un giorno dopo l’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco.Il comune di Khiam, nel sud del, ha chiesto agli sfollati di non entrare nella città se non dopo una dichiarazione ufficiale che lo consente, mentre l’esercito israeliano ha messo in guardia i residenti di 10 città del sud dal rientrare. L’esercito israeliano ha anche annunciato il coprifuoco, avvertendo i residenti delmeridionale di evitare ogni spostamento o il trasferimento a sud del fiume Litani dalle 13 alle 17.