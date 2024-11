Iltempo.it - "Vergogna per Report". Richiamo Agcom, l'affondo di Gasparri

“Avevo ragione io e ringrazio l'Autorità delle comunicazioni per aver accolto il mio esposto contro le forzature e le illegalità di, una trasmissione che la Rai deve ricondurre ai canoni della legge., con le elezioni della Liguria in corso a urne aperte, di domenica, mentre i cittadini di quel territorio votavano, ha rotto il silenzio elettorale, con un servizio che non aveva alcuna giustificazione di cronaca, perché riguardava vicende che si erano verificate mesi o anni prima. L'ha chiarito che un conto è la cronaca, un fatto accade stasera e ne devo parlare stasera, altro è invece rompere il silenzio elettorale in maniera pretestuosa, per fare una propaganda di parte, peraltro anche inutilmente visto la sconfitta dei sodali didella sinistra ligure. E quindi quello che ha fatto la Rai enon si può fare.