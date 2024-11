Gaeta.it - Tragico incidente notturno a L’Aquila: una giovane di 26 anni perde la vita in uno schianto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una serata che si è trasformata in tragedia a, dove unadonna di 26ha perso lain unstradale avvenuto a Pettino, una frazione del capoluogo abruzzese. L’evento, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha suscitato grande commozione nella comunità locale e ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale in un momento di festa e convivialità. Le autorità stanno indagando per comprendere le esatte dinamiche di quanto accaduto, mentre gli abitanti del quartiere sono scossi dalla perdita di unatanto.La dinamica del sinistroSecondo le prime informazioni raccolte, l’si sarebbe verificato nei pressi del cavalcavia dell’autostrada A24, precisamente in una zona caratterizzata da una certa intensità di traffico.