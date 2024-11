Terzotemponapoli.com - Torino-Napoli i ricordi di Bonomi

sarà il match di Domenica alle 15.00. All’Olimpico Grandela squadra di casa dovrà fare a tutti i costi punti. I granata sono nel bel mezzo di una contestazione che sta prendendo di mira, come da un po’ di tempo accade, la proprietà di Cairo. Diverse le voci su un cambio di gestione ai vertici del club granata: sullo sfondo la proprietà della Red Bull. In bilico anche la posizione di Vanoli, partito più che bene, ma che ora sta soffrendo l’assenza di una bocca di fuoco come Zapata. Insomma, ilsta palesando i buchi in una rosa che lo relegano nelle parti basse della classifica. Mauro, ex difensore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Il doppio ex ha parlato della sua esperienza con le due maglie., due grandi esperienzeCosì: “Al Toro mi sono sentito apprezzato come da nessun’altra parte: ho lasciato tanti amici, ho vissuto momenti bellissimi e ho conosciuto persone che rimarranno sempre nel mio cuore.