Quotidiano.net - Sala e l’allarme periferie: "Rispettare le regole". E oggi arriva Piantedosi

Leggi su Quotidiano.net

e Nicola Palma Il caso Corvetto richiama a Milano anche il ministro dell’Interno Matteo(foto). Stamattina alle 11 il numero uno del Viminale sarà a Palazzo Diotti per partecipare a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: al tavolo ci saranno anche il prefetto Claudio Sgaraglia, i vertici delle forze dell’ordine e il sindaco Giuseppe. L’incontro sarà incentrato su ciò che sta accadendo nel quartiere, in particolare sulla guerriglia urbana scatenata lunedì sera da una settantina di ragazzi dopo la morte di Ramy Elgaml. Un vertice che ieri pomeriggio il sindaco, pur senza svelare giorno e ora, aveva preannunciato, quando i cronisti gli hanno chiesto come si potesse far scendere la tensione al Corvetto: "Ne parleremo con la Prefettura, la Questura e il ministro dell’Interno.