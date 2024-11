Justcalcio.com - Quali squadre hanno perso tre gol di vantaggio in Champions League

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:L’abissale serie di cinque sconfitte consecutive del Manchester City si è finalmente conclusa martedì sera.Eppure il pareggio per 3-3 contro il Feyenoord ha messo l’allenatore Pep Guardiola ancora più sotto pressione. Il City era in3-0 dopo 70 minuti e sembrava che la sua forma fosse tornata giusto in tempo per lo scontro per il titolo contro il Liverpool questa domenica.Tuttavia, il Feyenoord sembrava avere altri piani. Un blitz di 15 minuti ha visto la squadra olandese segnare tre volte infliggendo un altro risultato straziante ai campioni in carica della Premier. È stata l’ultima volta in cui una squadra è rimasta tre gol sotto ine non hala partita.Era anche la prima volta dal 1989 che il City non riusciva a vincere una partita dopo essersi portato indi tre gol.