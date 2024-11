Ilfattoquotidiano.it - Processo Rigopiano, la sentenza slitta al 3 dicembre. La paura dei parenti delle vittime: “C’è la scure della prescrizione”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uncomplesso che ha visto un primo grado parzialmente riformato in appello e il procuratore generaleCassazione chiedere l’annullamento di alcune assoluzioni e l’ampliamentoaccuse per uno gli imputati. E così i giudiciCassazione si sono presi alcuni giorni per valutare i ricorsi di tutte le parti nell’ambito delper la strage di: il 18 gennaio del 2017 morirono 29 persone a causa di una valanga che, dopo una forte scossa di terremoto, travolse l’hoteldi Farindola (Pescara) Leerano ospiti e dipendenti, undici i superstiti tirati fuori dalla neve e dalla “macerie”struttura dai soccorritori.“Il prefetto Provolo era la massima autorità sul territorio, poteva fare qualcosa e non l’ha fatto” ha dichiarato il presidente del Comitatodi, Gianluca Tada, che condensa tutta la rabbia dei familiari.