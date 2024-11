Lanazione.it - "Nuovo dg? Entro un mese". Giani fissa la road map

Decideràilche sta per cominciare. E sarà lui, alla fine del percorso dle istituzioni e nel confronto con i sindaci dell’area vasta, a designare ildirettore generale della Asl che abbraccia le province di Arezzo, Siena e Grosseto. L’ultima parola, spetta al governatore toscano Eugenioche replica a chi lo accusa di portare ritardo sulla tabella di marcia verso la nomina delmanager che guiderà l’azienda dopo i sei anni di Antonio D’Urso. "Se decidessi prima della scadenza al 1 dicembre, mancherei di rispetto nei confronti del dottor D’Urso. Lui ha una struttura che mi consente di neldi dicembre di fare la scelta", osserva il presidente della Regione ai microfoni di Teletruria a margine del Forum Risk. Una sottolineatura che indica la rotta: impiegare le prossime settimane per una valutazione complessa perchè, appare ormai abbastanza chiaro, che la scelta ricadrà sulla rosa di "papabili per il ruolo apicale.