Gaeta.it - Nuovi percorsi di cura per i pazienti oncologici in Italia: integrazione ospedale-territorio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, oltre 430.000 persone vengono diagnosticate con una neoplasia ogni anno, inclusi tumori solidi e di sangue. Questa emergenza sanitaria ha spinto gli esperti a svilupparemodelli di assistenza, come il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale , che mira ad unire le cure ospedaliere con il supporto sul. Questo approccio è fondamentale per gestire la crescente popolazione di, stimata in oltre 3,7 milioni, di cui due milioni necessitano di un monitoraggio continuo. L’importanza dell’Il nuovo Pdta, recentemente presentato in Regione Lombardia, si propone di migliorare l’assistenza oncologica in, in risposta alle mutate esigenze dei. L’assistenza non si concentra più solamente sulle terapie in, ma include anche strategie per supportare i malati nella comunità.