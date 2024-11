Lanazione.it - Montevarchi alla prova dell’ex. Lelli studia le mosse di Calori

Il pareggio casalingo con la Fezzanese ultima in classifica, pur avendo portato a 8 i punti messi in carniere di fila dalha lasciato nell’ambiente rossoblù il retrogusto amaro dell’occasione sprecata per spiccare il volo. Ad ogni modo non è il caso di farne un dramma e del resto i rossoblù devono subito pensare al prossimo turno, insidioso come il precedente o forse ancora di più. Il calendario del girone E di serie D, infatti, riserverà ai valdarnesi la trasferta sul campo del Trestina, formazione allenata dall’ex Simone. Si giocherà allo stadio Lorenzo Casini, nella frazione di Città di Castello, e per gli ospiti potrebbe essere una sfida trabocchetto perché oltre ad incrociare l’allenatore che fu esonerato il 19 febbraio di quest’anno dopo il ko interno con il Figline, i bianconeri altotiberini vengono dstorica impresa del Franchi di Siena.