Micillo | Assenza delle Coppe fattore determinante per il Napoli nella vittoria del campionato

Davide: “alla lungaper ildel. Juve e Milan? Stanno riprogrammando il futuro”In esclusiva ai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it Davide, attuale preparatore dei portieri dell’A.C. Trento, club che milita nel girone A di Serie C. Tanti i temi trattati nell’intervista, tra cui la lotta Scudetto e il momentobig neldi Serie A. Ecco l’opinione disul club realmente favorito per il tricolore.L’ultimo pareggio contro il Milan ha rafforzato quelle che sono state alcune dichiarazioni passate di Thiago Motta, secondo cui Inter esono le uniche favorite? Diversamente, la Juventus e, soprattutto, il Milan sono già escluse dalla contesa per lo Scudetto?“Juventus e Milan sono due società che stanno riprogrammando notevolmente il proprio futuro.