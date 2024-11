Quotidiano.net - Medicina, addio test d’ingresso e numero chiuso

Via aldie Chirurgia dal 2025-2026 e riduzione progressiva, ma inesorabile, del. L’Aula del Senato ha approvato la riforma dell’ingresso alla facoltà con 87 voti favorevoli, 40 contrari e 18 astensioni. La riforma prevede un semestre aperto a tutti gli studenti di, che diventerà un "semestre-filtro". Durante questi mesi, l’ammissione al secondo semestre dipenderà dai risultati conseguiti in esami specifici e dalla posizione in una graduatoria basata sui crediti ottenuti. Chi non prosegue può comunque usare i crediti per altri percorsi formativi, quindi il tempo impiegato per studiare non sarà stato ‘vano’. "Icreavano un mercato sottostante vergognoso, orribile, in cui famiglie e studenti erano sottoposti a delle spese inutili, a costosissimi modelli di preparazione che non preparavano al merito, ai contenuti.