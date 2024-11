Bergamonews.it - L’intelligenza artificiale per gestire i consumi degli impianti: Venchi si affida alla bergamasca Evogy

Leggi su Bergamonews.it

È un’energia sempre più efficiente e sostenibile quella garantita dal cioccolato di– nome tutelare in Italia in quanto a produzione del “ciboDei” – graziecollaborazione con, tech company nata nel 2018 a Seriate e specializzata in sistemi innovativi per la riduzione di emissioni.La storica azienda piemontese, fondata nel 1878 da Silvano, si è infattitagiovane realtàper l’integrazione di un sistema digitale e centralizzato all’avanguardia nel sito produttivo di Castelletto Stura, in provincia di Cuneo, per il controllo dinamico e predittivoe la riduzione delle emissioni di CO2. Obiettivo: ottimizzare l’efficienza energeticadi climatizzazione e la gestione operativa attraverso il monitoraggio in tempo reale e il controllo automatizzato dei, garantendo al contempo un ambiente più confortevole per dipendenti e clienti.