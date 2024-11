Gaeta.it - Ladispoli ospita il convegno “Operatori di pace nel XXI secolo?” il 29 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il prossimo 292024, a, si terrà undedicato al tema dellache coinvolgerà gli studenti delle scuole secondarie. Organizzato dall’Istituto Comprensivo1, l’evento rappresenta un’importante opportunità per approfondire le problematiche sociali e i conflitti geopolitici che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso il contributo di relatori di spicco, ilintende sensibilizzare i giovani riguardo al valore dellae alle responsabilità che essa comporta.Un evento significativo per la comunitàL’incontro si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Comune di, a partire dalle ore 10:00. L’evento non solo si rivolge agli studenti, ma rappresenta anche un’importante occasione di confronto per l’intera comunità locale.