La consigliera Ghio e la violenza a 12 anni | Ho parlato con Meloni Grazie ma lei cerca capri espiatori

«Ho avuto 20 minuti al telefono con il presidente Giorgia. Se avessi assecondato il motivo della sua telefonata probabilmente sarebbe durata pochi secondi», così la rappresentante al consiglio comunale di Genova della lista Rossoverde, Francesca, ha riassunto su Instagram il suo colloquio con la premier. Ma l'esponente dell'opposizione, che ha denunciato durante una riunione del consiglio delle violenze subite quando era piccola, e su cui è stato aperto un fascicolo, ha colto l'occasione per denunciare l'operato del governo: «Se sono morta a 12 anni è anche per colpa di persone come lei che, pur avendo il potere nelle mani, pur avendo gli strumenti per cambiare, scelgono di guardare da un'altra parte trovando continuamente un capro espiatorio». La posizione di Francesca. Nella sua lettera social, Francesca critica le posizioni dell'esecutivo sui temi del patriarcato e del femminismo, emerse anche nelle dichiarazioni del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara durante la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin.