HIV il 63% si sente a rischio nullo ma ogni anno 2 000 nuove diagnosi

HIV: Da Gilead Sciences Libro Bianco e campagna per epidemia ‘dimenticata’Roma- Il 14,5% degli italiani pensa ancora che sia sufficiente baciare una persona con HIV in modo appassionato per contrarre il virus. L’11,8% vede ilnell’usare i bagni in comune con persone con HIV, il 16,6% nell’essere punti da una zanzara che prima ha punto una persona con HIV o respirare l’aria respirata da una persona con HIV (5,2%). Numeri che dimostrano come ci sia ancora confusione sulla trasmissione del virus. Eppure, il 57,3% degli italiani afferma di essere molto o abbastanza informato sul tema dell’HIV, ma solo il 10,6% afferma di saperne ‘molto’. Questa scarsa consapevolezza, però, porta a sottovalutare il pericolo. Il 63% degli italiani, infatti, si’, e il test viene eseguito solo dal 29,3% di quanti dicono di conoscere il virus.