Liberoquotidiano.it - "Ha tempo fino a lunedì". Marine Le Pen, diktat al governo: quando può venire giù tutto

Michel Barnier ha" per rispondere alle "linee rosse" del Rassemblement national sulla legge di bilancio 2025 ed evitare così la sfiducia. Questo l'avvertimento diLe Pen su Le Monde. Nonostante le concessioni del primo ministro sulle tasse sull'elettricità, l'aiuto medico di Stato e gli sgravi fiscali alle imprese, "ci sono ancora difficoltà", ha insistito la deputata dell'estrema destra. Tra le sue richieste ancora non soddisfatte ai suoi occhi: la rivalutazione delle pensioni di tutti i pensionati al primo gennaio e l'annullamento dei rimborsi di medicinali inizialmente previsti. A quanto pare il premier in carica ha annunciato che in manovra non ci saranno nuove tasse, ma di fatto il suo annuncio non ha spazzato via le tensioni. Il partito Lepèniste incassa, ma dice che "restano linee rosse.