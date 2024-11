Calciomercato.it - Finale Libertadores, da Almada a Igor Jesus: gli 8 osservati speciali in Atletico MG-Botafogo

A Buneos Aires le due squadre brasiliano metteranno in vetrina i propri talenti: non soloe Luiz HenriqueRicca di paradossi, aneddoti e attimi di follia che a volte accompagnano il cammino delle squadre sudamericane, la Copasi appresta a vivere il suo ultimo atto (sabato 30 novembre alle 21), in una cornice che incarna alla perfezione la natura ontologicamente ossimorica di questa storica e affascinante competizione. Al Monumental di Buenos Aires si celebrerà, infatti, il sesto trionfo consecutivo del calcio brasiliano, nello stadio dell’ultima squadra argentina che ha alzato al cielo il trofeo: il River Plate.L’Italia studiaMG-: gli 8della(Calciomercato.it) Ancora una volta, a fronteggiarsi su uno dei prati più iconici al mondo ci saranno infatti due squadre verdeoro.