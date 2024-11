Iodonna.it - Felice nonna di due nipotine, Barbara d'Urso sente però la mancanza del suo pubblico

Leggi su Iodonna.it

Una regina senza più il suo regno, resta ancora una regina? Sembrerebbe di sì, a esaminare l’attuale situazione did’, 67 anni. Da gennaio 2024, infatti, la conduttrice è senza contratto: il 1º luglio 2023 Mediaset aveva diramato un comunicato stampa in cui si leggeva ched’non sarebbe più stata al timone di Pomeriggio Cinque, non prevedendo per lei, al momento, nuovi progetti.D’e il dolore per l’addio a Mediaset: «Sono stata strappata dalla mia vita» X Quel comunicato stampa ha cambiato la vita della conduttrice, mettendo la parola fine a una collaborazione che durava da 23 anni.