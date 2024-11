Panorama.it - Crisi Dem in America: la colpa è di Obama

Leggi su Panorama.it

La plateale sconfitta elettorale di Kamala Harris non è stata dovuta soltanto ai numerosi errori commessi dalla candidata dem. Le cause strutturali di quella débâcle vengono infatti da lontano. E hanno un responsabile principale: Barack. Nonostante non ricopra incarichi formali nel Partito democratico, è noto che l’ex presidente continua a risultare una delle figure più influenti della sua classe dirigente. Ecco, proprio lui ha contribuito decisamente a creare le condizioni dellain cui è piombato l’Asinello. Per capirlo, dobbiamo però fare un passo indietro. Quando emerse come candidato presidenziale nel 2008,era una figura anti-establishment: sconfisse Hillary Clinton alle primarie dem di quell’anno e il repubblicano John McCain alle presidenziali. Era, in altre parole, un candidato alternativo al sistema e assai vicino ai colletti blu della Rust Belt, la zona del Paese della tradizione industriale, durissimamente colpita dalla