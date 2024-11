Lettera43.it - Caso Orlandi, il dossier vaticano del 2012 e i dubbi sul luogo del rapimento

Leggi su Lettera43.it

Se non il disvelamento della verità sulla scomparsa di Emanuela, almeno un risultato la commissione bicamerale d’inchiesta suldue ragazze scomparse a Roma fra maggio e giugno 1983 (oltre a Emanuela, Mirella Gregori) l’ha raggiunto: è quello di aver cominciato a diradare le ombre delle mille interpretazioni possibili, delle teorie più inverosimili o quantomeno non supportate da prove che da sempre circondano le due scomparse.L’aula della Commissione di inchiesta su Emanuela(Imagoeconomica).Non ci sarebbe alcun legame tra la scomparsa di Emanuelae quella di Mirella GregoriÈ vero che alcune conclusioni in tal senso erano già arrivate grazie alle indagini e alle sentenze dei decenni passati, ma questo non ha impedito che un alacre lavoro di depistaggio, accompagnato da massicce dosi di sensazionalismo mediatico, abbia continuato a diffondere la cortina fumogena.