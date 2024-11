Calciomercato.it - Blitz di Giuntoli: scambio e doppia cessione per il regalo a Thiago Motta

Le mosse del capo dell’are tecnica della ‘Vecchia Signora’ in vista della riapertura del mercato a gennaioLa Juventus esce con un altro 0-0 dalla trasferta di Birmingham contro l’Aston Villa e vede complicarsi l’accesso diretto agli ottavi di Champions League.(Ansa) – Calciomercato.itUn punto prezioso comunque per assicurarsi il piazzamento playoff, considerando l’emergenza totale e gli otto indisponibili.spera che alla lunghissima lista non si aggiunga Nicolò Savona, costretto al cambio nella ripresa per un indurimento muscolare alla coscia. Accertamenti nelle prossime ore per il giovanissimo difensore, rimpiazzato ieri da Danilo. Rosa ridotta all’osso quindi per l’allenatore bianconero, che dovrà fare ancora di necessità virtù per la prossima gara di campionato in casa del Lecce, visto che nella migliore delle previsioni rientrerà il solo Vlahovic e con McKennie in forte dubbio.