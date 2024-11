Andrea Giambruno torna in tv e si scusa per il fuorionda a Striscia | Mi ha distrutto la vita ma non sono un mostro – Il video

Leggi su Open.online

«Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e quando l’ho rivisto ho avuto paura, non mi ciriconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io noncosì».in prima serata su Rete 4, ma questa volta da ospite di Paolo Del Debbio nel programma Dritto e Rovescio. E a oltre un anno dalla diffusione della notizia che portò alla fine della sua relazione con Giorgia Meloni, oltre che della sua carriera di presentatore, fa pubblica ammenda. «La miasi è sgretolata in una notte. Chiedoalle persone che hanno visto quel fuori onda e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso». Nel secondo e più ingombrante dei fuori onda chetrasmise, si vedeva e sentivalanciare avances scomposte nei confronti di una collaboratrice: «Sei fidanzata? Posso toccarmi il pacco?» E poi: «Lo sai che io e *** abbiamo una tresca? Stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome».