Ztl, doppie telecamere. Via libera all'installazione

Nuovein entrata ed in uscita nella ztl del centro storico. C’è il viadella conferenza dei servizi e dunque la loro installazione si avvicina. Si è conclusa nei giorni scorsi la conferenza dei servizi, svoltasi in modalità semplificata, per l’acquisizione dei pareri necessari all’attuazione del progetto per l’installazione di impianti per il controllo elettronico dei veicoli in uscita ed entrata dall’area Ztl nel centro storico. Le criticità del Settore Genio Civile Toscana Nord relativamente ad alcuni nuovi cavidotti in attraversamento del Condotto Pubblico e ad altri tratti di cavidotto o plinti di sostegno da realizzare nella fascia di rispetto delle infrastrutture idriche del Reticolo Idrografico sono state superate. Il viaè comunque giunto con alcune prescrizioni, avanzate da Geal, Gesam Reti, Soprintendenza, Uffici Strade e Mobilità.