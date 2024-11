Gaeta.it - Vandalismo a Todi: rubata la targa per la lotta contro la violenza sulle donne

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante ha scosso la cittadina di, dove larecante la scritta “Via dalla. Sempre” è statanella notte. Questaera stata appositamente creata per insignire una zona all’ingresso del parco della Rocca, in vista di una cerimonia che si sarebbe tenuta per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione dellale, prevista per mercoledì. La scoperta del furto è avvenuta durante la mattinata, suscitando indignazione tra i cittadini e le autorità locali.Il significato dell’iniziativaL’intitolazione dellarappresentava un impegno concreto da parte dell’amministrazione comunale dinellaladi genere. Tale iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e riflessione su un tema di attualità che continua a interessare la società.