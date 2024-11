Tpi.it - Una Giornata Particolare: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 novembre

Leggi su Tpi.it

Una: ledi, 27Questa sera, mercoledì 272024, alle ore 21,20 su La7 va in onda Una, il programma in cui Aldo Cazzullo accompagna i telespettatori in un appassionante viaggio in unacruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la storia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Questa settimana il viaggio nei momenti cruciali della storia fa tappa a Istanbul, per raccontare la data che segna uno degli eventi più drammatici e significativi della storia: la caduta di Costantinopoli. Un racconto che intreccia storie, luoghi e culture, alla scoperta di un evento che ha segnato la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova, svelando il profondo legame tra il passato e il presente del Mediterraneo.