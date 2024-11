Zon.it - Tragedia a Roccadaspide: 21enne trovato senza vita in auto

Un dramma sconvolge la comunità di: ieri sera, in località Isca, un giovane di 21 anni di origine rumena è statoprivo diall’interno di un’con il motore ancora acceso. A fare la tragica scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi.Le indagini in corsoSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che stanno indagando per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi prevale quella di un gesto estremo, che potrebbe essere stato determinato da contrasti familiari e dall’abuso di alcol.Una comunità sotto shockIl giovane, residente nella frazione di Carretiello e conosciuto per la sua attività di taglialegna, era molto apprezzato nella comunità locale, ora sconvolta dalla notizia. Il tragico evento ha lasciato tutti nello sgomento, accendendo un faro su problematiche spesso nascoste ma profondamente radicate.