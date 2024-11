Thesocialpost.it - Tiene la figlia di 3 anni in un cassetto dalla nascita: storia horror in casa di una donna

In un caso che ha scioccato la Gran Bretagna, una madre nel Cheshire ha tenuto nascosta la suaappena nata in unper tre, privandola di cure, amore e interazioni sociali. Tra il 18 marzo 2020 e il 18 febbraio 2023, la, il cui nome non è stato divulgato per proteggere l’identità della bambina, ha celato l’esistenza dellaanche al compagno e agli altri figli.La scoperta e l’intervento delle autoritàL’orrore è emerso quando un ospite, notando rumori sospetti provenienti da un divano letto, ha deciso di indagare e ha scoperto la bambina nascosta in un. L’intervento immediato della polizia e dei servizi sociali ha rivelato le condizioni critiche della piccola: malnutrizione, problemi di salute mai curati e uno stato di isolamento totale.Secondo le autorità, la madre aveva sistematicamente evitato che chiunque scoprisse la bambina, nascondendola persino ai familiari più stretti.