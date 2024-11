Puntomagazine.it - Sanità, UGL: “Confronto positivo al Ministero della Salute, ora avanti con rinnovo dei contratti”

, UGL: “Abbiamo ribadito la necessità di uno sforzo ulteriore da parte del Governo nello stanziamento di risorse per arrivare alla firma dei ccnl ““Questa mattina, alla presenza del Ministro Schillaci, abbiamo partecipato ad unalla luce dei provvedimenti previsti in manovra finanziaria che riguardano il SSN” dichiarano in una nota congiunta il Vicesegretario generale vicarioUGL Luigi Ulgiati e il segretario nazionaleUGLGianluca, esprimendo pareresull’esitodiscussione odierna.” Abbiamo ribadito la necessità di uno sforzo ulteriore da parte del Governo nello stanziamento di risorse per arrivare alla firma dei ccnl siaPubblica ma anchePrivata affinché ci sia un giusto riconoscimento economico per tutti i lavoratori” continuano i sindacalisti.