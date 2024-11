Ilrestodelcarlino.it - Ricozzi cuore del Riccione. Leader verso la rinascita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nel match di domenica, lo Unitedha conquistato una vittoria cruciale contro il Sasso Marconi nel campionato di Serie D, grazie anche alla prestazione del capitano Simone. E’ stato lui a sbloccare la gara su rigore. Il centrocampista romano, classe 1997, ha dimostrato ancora una volta la sua importanza per la squadra, contribuendo in modo significativo al successo. Dall’inizio della stagione,ha collezionato 13 presenze, segnando 2 gol e fornendo 4 assist. Questi numeri evidenziano il suo ruolo chiave nel centrocampo biancoazzurro, sia in fase offensiva che difensiva. La carriera diè iniziata nelle giovanili della Roma, dove ha esordito in Primavera e disputato due partite di Uefa Youth League. Successivamente, si è trasferito al Genoa, continuando il suo percorso nelle giovanili, prima di approdare al Messina in Lega Pro.