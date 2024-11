Ilgiorno.it - “Qui non si può fumare”: capotreno presa schiaffi da passeggero. Un denunciato per l’aggressione sulla Milano-Mortara

(Pavia) – Era l’8 novembre quando unavenneda unsu una carrozza del convoglioPorta Genova-. Il motivo? La lavoratrice lo aveva ripreso dopo averlo sorpreso auna sigaretta sul treno, all’altezza della stazione di, nel Pavese. A distanza di venti giorni dall’accaduto – che aveva sollevato nuovamente il tema della sicurezza del personale dei treni lombardi – i carabinieri hanno identificato eun 42enne. L'indagato, originario della Nigeria, vive in provincia di Pavia. Dopo l'arrivo del treno in stazione aera sceso riuscendo a fuggire tra la folla. I carabinieri della stazione di Gravellona Lomellina avevano raccolto alcune testimonianze e acquisito i filmati delle telecamere. Per il 42enne le ipotesi di reato sono violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.